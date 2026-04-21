FACUA Córdoba denuncia ante la Cámara de Cuentas de Andalucía el cobro de tasas por bodas civiles no celebradas en el Alcázar
La asociación recuerda que la normativa sólo permite exigir tributos cuando el hecho imponible esté claramente definido en la correspondiente ordenanza fiscal.
FACUA.org
Córdoba-21/04/2026
FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante la Cámara de Cuentas de Andalucía por el mantenimiento del cobro de la tasa municipal prevista para la celebración de matrimonios civiles en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pese a que dichas ceremonias no se celebran finalmente en ese enclave.