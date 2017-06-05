El TC tumba la prohibición de que varios vecinos puedan compartir generadores de energía para autoconsumo
El Constitucional anula varios aspectos del decreto que regula el autoconsumo eléctrico y da la razón a la Generalitat de Catalunya, que denunció que la regulación del Gobierno invadía sus competencias.
FACUA.org
España-05/06/2017
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El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado algunos aspectos clave del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que regulaba el autoconsumo eléctrico, según publica el diario digital