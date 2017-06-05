Más noticiasEl decreto más que regular casi impedía la posibilidad del autoconsumo

El TC tumba la prohibición de que varios vecinos puedan compartir generadores de energía para autoconsumo

El Constitucional anula varios aspectos del decreto que regula el autoconsumo eléctrico y da la razón a la Generalitat de Catalunya, que denunció que la regulación del Gobierno invadía sus competencias.

FACUA.org
España-05/06/2017
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El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado algunos aspectos clave del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que regulaba el autoconsumo eléctrico, según publica el diario digital

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