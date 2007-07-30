EL TDC ordena pagar a Telefónica, Santander y 4B multas por 1,5 millones impuestas en 2001 y 2002
Telefónica Móviles fue sancionada con 300.506 euros, el Santander con 600.000 y 4B con esta misma cantidad.
FACUA.org
España-30/07/2007
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El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha ordenado a Telefónica Móviles España, por un lado, y al grupo Santander y al Sistema 4B, por otro, el pago de multas impuestas en los años 2001 y 2002, respectivamente, que suman un importe conjunto de 1,5 millones de e