El Tribunal de Justicia Europeo avala una patente comercial para células madre generadas de modo sintético
La Corte de Luxemburgo ha aceptado en su nueva sentencia las alegaciones de International Cell Corporation, según las cuales a partir de un óvulo exclusivamente activado con métodos químicos y eléctricos -sin fecundación natural, ADN paterno ni esperma- el resultado nunca puede ser considerado un embrión humano.
Europa Press
Europa-18/12/2014
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves, 18 de diciembre, en su sede de Luxemburgo patentar células madre procedentes de óvulos cuyo desarrollo ha sido estimulado sin fecundación, siempre que no sean aptos para convertirse en un ser hu