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El Tribunal Superior de Londres decreta que la aplicación de Uber no es ilegal

El juez afirma que los taxímetros no operan de la misma forma que la aplicación, ya que no dependen de señales de GPS ni incluyen otras características tecnológicas que utiliza la app para calcular las tarifas.

Europa Press
Europa-19/10/2015
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El Tribunal Superior de Londres ha decidido este viernes que la aplicación de servicios de transporte de viajeros de Uber no es ilegal. En concreto, el juez ha declarado que los taxímetros no operan de la misma manera que la aplicación, ya que no dependen de las señale

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