El Tribunal Supremo anula dos multas de Competencia a Trasmediterránea por valor de 48,2 millones
Admite sendos recursos presentados por la naviera a las sanciones de 2011 y 2012.
Europa Press
España-24/06/2015
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La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha anulado dos sanciones impuestas a Trasmediterránea por valor de 48,2 millones de euros, que le fueron impuestas a la naviera a raíz de dos resoluciones de Competencias, de noviembre de 2011 y febrero de 20