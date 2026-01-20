El Tribunal Supremo avala el limite del 2% en la subida de los alquileres que impuso el Gobierno en 2022
El Alto Tribunal considera que dicha limitación no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial.
España-20/01/2026
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia en la que avala la limitación del 2% en la actualización de la renta de los contratos de alquiler para uso de vivienda que se incluyó en el Real Decreto-Ley de 29 de marzo de 2022 y en sus dos prórrogas d