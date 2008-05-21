El Tribunal Vasco de la Competencia será quien decida en el conflicto entre Euskaltel y Telefónica
El operador vasco denunció en diciembre a Telefónica por haber cobrado a sus propios clientes precios más altos en las llamadas a móviles Euskaltel.
FACUA.org
Euskadi-21/05/2008
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El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia se encargará del conflicto entre Euskaltel y Telefónica por la denuncia del operador vasco por la supuesta comisión de «prácticas de abuso de posición de dominio».
Será así el organismo