El TS anula por abusiva la cláusula de Kutxabank que establecía una comisión de 30 euros por descubiertos
Con esta sentencia se ratifica la resolución de la Audiencia Provincial de Álava y del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria.
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España-30/10/2019
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La Sala Civil del Tribunal Supremo ha anulado por «abusiva» una cláusula de Kutxabank que establecía una comisión de 30 euros por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos, según ha informado el Alto Tribunal.
La sentencia da la