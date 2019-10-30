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El TS anula por abusiva la cláusula de Kutxabank que establecía una comisión de 30 euros por descubiertos

Con esta sentencia se ratifica la resolución de la Audiencia Provincial de Álava y del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria.

FACUA.org / Europa Press
España-30/10/2019
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La Sala Civil del Tribunal Supremo ha anulado por «abusiva» una cláusula de Kutxabank que establecía una comisión de 30 euros por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos, según ha informado el Alto Tribunal.

La sentencia da la

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