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El TS dictamina que Hacienda puede embargar al contribuyente la parte del salario mínimo no gastado

El Alto Tribunal ha resuelto que la prohibición de embargar el salario mínimo interprofesional no se aplica "sobre el exceso que pudiera haber en la cuenta bancaria, al margen de su origen".

FACUA.org
España-21/10/2019
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El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que Hacienda puede embargar al contribuyente la parte del salario mínimo que haya ahorrado de un mes para otro.

En un auto publicado el pasado mes de septiembre, el Alto Tribunal ha resuelto la duda sobre si la Agencía Tributaria puede

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