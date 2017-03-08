El TS ratifica la multa de 600.000 euros a Iberdrola por ocultar datos sobre sus cortes de luz por impago
El Gobierno de la CAM sancionó a la eléctrica por una "clara y grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones" de remisión de información sobre su protocolo que seguía para interrumpir el suministro.
FACUA.org
España-08/03/2017
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La sentencia del Supremo condena a Iberdrola también en costas. | Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0).
El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 600.000 euros a Iberdrola, impuesta en 2012 por la Comunidad de Madrid (CAM), por ocultar información sobre los procedimientos que siguió en dicha región durante 2010 para cortar el suministro eléctrico