Más noticiasMadrid abrió el expediente sancionador en 2011 tras reclamar afectados

El TS ratifica la multa de 600.000 euros a Iberdrola por ocultar datos sobre sus cortes de luz por impago

El Gobierno de la CAM sancionó a la eléctrica por una "clara y grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones" de remisión de información sobre su protocolo que seguía para interrumpir el suministro.

FACUA.org
España-08/03/2017
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El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 600.000 euros a Iberdrola, impuesta en 2012 por la Comunidad de Madrid (CAM), por ocultar información sobre los procedimientos que siguió en dicha región durante 2010 para cortar el suministro eléctrico

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