El TSJA prohíbe a Portland incinerar residuos para usarlo como combustible en su cementera de Alcalá
El tribunal da la razón a la asociación ecologista Alwadi-ira, que recurrió la autorización de la Junta por no haber contado con el preceptivo Dictamen Ambiental.
FACUA.org / Agencias
Sevilla-27/10/2017
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La cementera de Alcalá de Guadaíra, en pleno funcionamiento por la noche. | Imagen: flickr.com/photos/miguel_out (CC BY-NC-ND 2.0)
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en el año 2014 a la empresa Cementos Portland para que la cementera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pudiera