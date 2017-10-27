Más noticiasLa empresa preveía incinerar 292.000 toneladas de plásticos y neumáticos al año

El TSJA prohíbe a Portland incinerar residuos para usarlo como combustible en su cementera de Alcalá

El tribunal da la razón a la asociación ecologista Alwadi-ira, que recurrió la autorización de la Junta por no haber contado con el preceptivo Dictamen Ambiental.

FACUA.org / Agencias
Sevilla-27/10/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en el año 2014 a la empresa Cementos Portland para que la cementera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pudiera

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos