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El uso de taurina en bebidas energéticas no es perjudicial según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

Desestima las dudas expresadas por el Comité Científico de la CE para la Alimentación Humana.

FACUA.org
Europa-13/02/2009
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La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) no cree que sea perjudicial para la salud la exposición a la taurina y al d-glucuronolactone a través del consumo habitual de bebidas energéticas, informó hoy en un comunicado. Las sust

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