Elige a La Peor Empresa del Año: las nominadas son Endesa, Iberdrola, Movistar,Vodafone y Bankia
Los consumidores ya pueden votar a su 'favorita'. También a las nominadas a El Peor Anuncio y La Peor Peor Práctica Empresarial.
FACUA.org
España-15/03/2014
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Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Endesa, Iberdrola, Movistar, Vodafone y Bankia. Este sábado 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, se abre el plazo para las votaciones de los consumidores en la web