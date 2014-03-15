Nuestras accionesRepiten las mismas nominadas que el año pasado

Elige a La Peor Empresa del Año: las nominadas son Endesa, Iberdrola, Movistar,Vodafone y Bankia

Los consumidores ya pueden votar a su 'favorita'. También a las nominadas a El Peor Anuncio y La Peor Peor Práctica Empresarial.

FACUA.org
España-15/03/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Endesa, Iberdrola, Movistar, Vodafone y Bankia. Este sábado 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, se abre el plazo para las votaciones de los consumidores en la web

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos