Elige a la #PeorEmpresaDelAño: las nominadas son Movistar, Santander, Twitter y Volkswagen
Los consumidores ya pueden votar en la séptima edición de estos premios lanzados por FACUA, que también incluyen las categorías de El Peor Anuncio y El Peor Abuso.
FACUA.org
España-10/03/2016
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Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Movistar, Santander, Volkswagen y Twitter. Durante cinco días, a partir de este jueves 10 de marzo, los consumidores podrán votarlas en la web FACUA.org/peorempresa