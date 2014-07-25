Eliminan la web fraudulenta denunciada por FACUA que ofrecía como gancho el casting de 'Juego de tronos'
La página castingjuegodetronos.com ofrecía un número de teléfono de tarificación especial que sólo informa sobre números de abonado.
FACUA.org
España-25/07/2014
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Los usuarios que hayan sido víctimas de este fraude telefónico pueden poner una queja ante la Setsi a través de su web.
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la web castingjuegodetronos.com dejó de funcionar en menos de 24 horas. La organ