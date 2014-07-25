Nuestras accionesEl 11858 sólo informa sobre números de abonados

Eliminan la web fraudulenta denunciada por FACUA que ofrecía como gancho el casting de 'Juego de tronos'

La página castingjuegodetronos.com ofrecía un número de teléfono de tarificación especial que sólo informa sobre números de abonado.

FACUA.org
España-25/07/2014
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la web castingjuegodetronos.com dejó de funcionar en menos de 24 horas. La organ

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