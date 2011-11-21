Más noticias

Empresas "piratas" se hacen pasar por el servicio técnico oficial de Fagor en Internet

La marca destaca que éstas consiguen "engañar a los buscadores por medio de trabajo de posicionamiento online, apareciendo entre los primeros resultados de los buscadores".

FACUA.org
España-21/11/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Empresas «piratas» se hacen pasar por el servicio técnico oficial de Fagor en buscadores de Internet, según ha informado Fagor en un comunicado.

El servicio técnico oficial de Fagor ha alertado de que, desde hace un tiempo, ha venido detectando «la existen

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos