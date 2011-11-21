Empresas "piratas" se hacen pasar por el servicio técnico oficial de Fagor en Internet
La marca destaca que éstas consiguen "engañar a los buscadores por medio de trabajo de posicionamiento online, apareciendo entre los primeros resultados de los buscadores".
FACUA.org
España-21/11/2011
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Empresas «piratas» se hacen pasar por el servicio técnico oficial de Fagor en buscadores de Internet, según ha informado Fagor en un comunicado.
El servicio técnico oficial de Fagor ha alertado de que, desde hace un tiempo, ha venido detectando «la existen