En 2018 se ordenó la retirada o prohibió la venta de 206 juguetes y artículos infantiles, alerta FACUA
En la mayoría de los casos fue por riesgo de asfixia. Castilla-La Mancha y Galicia fueron las comunidades que localizaron más productos peligrosos dirigidos a niños.
FACUA.org
España-04/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que durante 2018 un total de 206 juguetes y artículos infantiles fueron incluidos en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan