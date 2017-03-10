Endesa y Gas Natural Fenosa, investigadas por la histórica subida de la luz en enero
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) analiza si cometieron irregularidades en el mercado del gas mediante operaciones de compraventa a otros países, y su impacto en el recibo.
FACUA.org
España-10/03/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a Endesa y Gas Natural Fenosa por la histórica subida del recibo de la luz durante el pasado mes de enero, y que podría obedecer a maniobras irregulares por parte de ambas empr