DOS AÑOS EN LA BRECHA | Episodio 100 de En Ocasiones Veo Fraudes
Te contamos la multa al restaurante El Invernadero por aplicar penalizaciones abusivas en caso de cancelaciones de reserva, te damos detalle de los precios de los roscones de Reyes y te contamos consejos sobre compartir décimos de la Lotería de Navidad.
FACUA.org
España-20/12/2025
Este sábado 20 de diciembre lanzamos el episodio 100 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
– YouTube
–