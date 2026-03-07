FACUA.tvEl pódcast de FACUA

TÚ PAGAS LA GUERRA DE TRUMP | Episodio 108 de En Ocasiones Veo Fraudes

Damos a conocer los cuatro nominados a El Peor y Más Machista Anuncio del Año 2025, denunciamos a otra tienda ultra por vulnerar las leyes sobre comercio electrónico y protección de datos, y contamos el problema que tuvo un socio de FACUA Madrid con Alquiler Seguro.

España-07/03/2026

Este sábado 7 de marzo lanzamos el episodio 108 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.

Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:

YouTube

