Black Friday: el 82% de los consumidores encuestados por FACUA cree que un alto porcentaje de comercios oferta descuentos falsos
Más de la mitad de los participantes señala que no tiene previsto realizar ninguna compra durante esta campaña.
FACUA.org
España-27/11/2026
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El 81,5% de los consumidores cree que un alto porcentaje de comercios oferta durante el Black Friday falsos descuentos en parte de sus productos. Es uno de los datos obtenidos de una encuesta de FACUA-Consumidores en Acción realizada en las últimas 24 horas y en la que