La Flamenca de Borgoña: FACUA denuncia a otra tienda ultra por incumplir la Ley de Memoria Democrática
En esta web se venden artículos y merchandising con simbología preconstitucional y vinculada a la dictadura fascista de Francisco Franco.
FACUA.org
España-26/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online La Flamenca de Borgoña por incumplir la Ley de Memoria Democrática. Con esta son ya catorce las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años.