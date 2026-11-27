Bruselas multa con 472 millones a los tres mayores productores de fragancias para perfumes por formar un cartel
Las compañías sancionadas son las suizas Firmerich y Givaudan y la estadounidense International Flavors & Fragrances.
Agencia EFE
Internacional-27/11/2026
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Imagen: EFE | EPA | Stephanie Lecocq.
La Comisión Europea ha anunciado la imposición de multas por valor de 471,9 millones de euros a los tres mayores productores mundiales de fragancias para perfumes por formar un cartel que se prolongó durante cuatro años y basado en el intercambio de información sensibl