Salud y alimentación | FACUA.org/vitaldent ¿Eres paciente de Vitaldent? Aquí tienes respuestas a tus preguntas Únete a la plataforma de pacientes creada por FACUA para recibir información sobre tus derechos, las novedades del caso y cualquier incidencia que pueda producirse en las clínicas. FACUA.org España - 17/02/2016 English

FACUA ha creado una plataforma de pacientes de Vitaldent. | Imagen: Europa Press.