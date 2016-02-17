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¿Eres paciente de Vitaldent? Aquí tienes respuestas a tus preguntas
Únete a la plataforma de pacientes creada por FACUA para recibir información sobre tus derechos, las novedades del caso y cualquier incidencia que pueda producirse en las clínicas.
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España-17/02/2016
FACUA ha creado una plataforma de pacientes de Vitaldent. | Imagen: Europa Press.
Si eres paciente de Vitaldent, puede que tengas muchas preguntas ante la detención de su cúpula, acusada de delitos contra Hacienda, blanqueo, falsedad y estafa. FACUA-Consumidores en Acción te aconseja que te sumes a su plataforma de pacientes para recibir información sobre tus derechos, las novedades del caso y cualquier incidencia que pueda producirse en sus clínicas. Puedes hacerlo en esta misma web, FACUA.org/vitaldent.
La clínica donde recibo mi tratamiento sigue abriendo con normalidad. ¿Tengo que hacer algo?
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