Estados Unidos multa a Apple con 400 millones por pactar para subir el precio de los libros electrónicos
La compañía norteamericana pactó con los editores subir y fijar el coste de los títulos mejor vendidos en un cuarenta por ciento.
Europa Press
América-07/03/2016
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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado una apelación de Apple, que tendrá que pagar 408 millones de euros (450 millones de dólares) por haber orquestado un plan para fijar y subir los precios de los libros electrónicos (e-books).
La Just