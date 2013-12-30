Este lunes a las 19h, FACUA llama a unirse al #apagón30D con el lema #yoapagolaluz
La asociación reivindica al Gobierno el establecimiento de una tarifa totalmente regulada sobre el coste real de la producción energética, una investigación sobre las subastas y la prohibición de cortar la luz por impago en invierno.
FACUA.org
España-30/12/2013
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Este lunes 30 de diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha llamado a los usuarios a movilizarse con un apagón de una hora a las 19h (las 18h en Canarias) contra la gran estafa de la liberalización eléctrica bajo el lema «Por solidaridad. Por dignidad. Porque todavía estamos a tiempo de cambi