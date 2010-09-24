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Europa ordena la suspensión de la comercialización de los antidiabéticos de Avandia, Avaglim y Avandamet

Autorizado en Europa en el 2000, está asociada con problemas de retención de líquidos y con un aumento del riesgo de sufrir un fallo cardíaco.

FACUA.org
Europa-24/09/2010
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Los antidiabéticos que contienen rosiglitazona, comercializados como Avandia, Avaglim y Avandamet por GlaxoSmithKline, dejarán de estar disponibles para su uso en el plazo de unos dos meses, según los cálculos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos S

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