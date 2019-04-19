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EVO devuelve más de 2.600 euros a un socio de FACUA Jaén afectado por el cierre de iDental

El usuario tenía financiado un tratamiento odontológico del que llegó a pagar más de la mitad, pese a que nunca llegaron a realizarle intervención alguna.

FACUA.org
Jaén-19/04/2019
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Tras la reclamación de FACUA Jaén, EVO Finance ha devuelto 2.639 euros a un usuario de un contrato de financiación asociado a un tratamiento odontológico contratado con iDental que nunca llegó a realizarle debido al cierre de las clínicas.

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