Éxito en València en el tercer evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
Se celebró este 27 de junio e intervinieron Mónica Oltra, Miquel Ramos y Rubén Sánchez.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-28/06/2026
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València ha sido la tercera ciudad que ha acogido la iniciativa de FACUA-Consumidores en Acción Frenar a la extrema derecha. Un acto, que tuvo lugar en la sede de Comisiones Obreras País Valencià y al que acudió más de un centenar de personas.