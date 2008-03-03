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Expedientadas en Madrid dos empresas de mantenimiento de gas que timaban con revisiones fraudulentas

Amenazaban a los usuarios con el corte del servicio e incluso con multas de las autoridades de Consumo.

FACUA.org
Madrid-03/03/2008
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La Comunidad de Madrid ha abierto expediente a dos empresas de instalación y mantenimiento de gas cuyos empleados se dedicaban a ir a los domicilios de los usuarios para obligarles a aceptar la realización de un chequeo de las instalaciones que, además de costar entre 100 y 1

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