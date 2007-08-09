Expedientadas tres empresas que timaban a viajeros con vacaciones de lujo financiadas por créditos de hasta 18.000 euros
La Comunidad de Madrid cifra en 250.000 la presunta estafa.
FACUA.org
España-09/08/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comunidad de Madrid ha abierto expediente a tres empresas que ofrecían vacaciones de lujo por créditos de entre 12.000 y 18.000 euros a destinos de todo el mundo y a realizar en cualquier época del año, viajes que luego no podían realizarse por no haber nunca