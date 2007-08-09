Más noticias

Expedientadas tres empresas que timaban a viajeros con vacaciones de lujo financiadas por créditos de hasta 18.000 euros

La Comunidad de Madrid cifra en 250.000 la presunta estafa.

FACUA.org
España-09/08/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comunidad de Madrid ha abierto expediente a tres empresas que ofrecían vacaciones de lujo por créditos de entre 12.000 y 18.000 euros a destinos de todo el mundo y a realizar en cualquier época del año, viajes que luego no podían realizarse por no haber nunca

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos