INSULTO A ANDALUCÍA | Episodio 137 de En Ocasiones Veo Fraudes
Denunciamos la negativa de la UE a crear un fondo de garantía para cubrir a los usuarios ante quiebras de aerolíneas, te contamos cómo han evolucionado los precios de un millar de productos básicos en noviembre y te decimos cómo actuar ante comisiones por sacar dinero de un cajero.
FACUA.org
España-21/11/2026
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Este sábado 21 de noviembre lanzamos el episodio 137 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
Aquí tienes los enlaces para ver/escuchar el episodio:
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