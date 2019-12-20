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Expediente sancionador al PP por los SMS de Pablo Casado con propaganda electoral denunciados por FACUA

Abierto por la Junta Electoral Central después de que la Agencia Española de Protección de Datos le trasladase las denuncias.

FACUA.org
España-20/12/2019
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La Junta Electoral Central ha abierto expediente sancionador al PP después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le derivase a las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción y numerosos usuarios por el envío de SMS de Pablo Casad

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