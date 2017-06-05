Expediente sancionador contra las piscinas Bestway por dar garantía de 30 días, tras la denuncia de FACUA
La asociación denunció que la empresa, que vende online y surte también a grandes superficies comerciales, ofrece periodos de garantía para sus productos muy inferiores a los dos años establecidos legalmente.
FACUA.org
España-05/06/2017
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La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador contra la empresa Kokido Services SL (Bestway) tras la denuncia realizada por FACUA-Consumidores en Acción por ofrecer un periodo de garantía inferior al mínimo legal de dos