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Expediente sancionador contra las piscinas Bestway por dar garantía de 30 días, tras la denuncia de FACUA

La asociación denunció que la empresa, que vende online y surte también a grandes superficies comerciales, ofrece periodos de garantía para sus productos muy inferiores a los dos años establecidos legalmente.

FACUA.org
España-05/06/2017
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La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador contra la empresa Kokido Services SL (Bestway) tras la denuncia realizada por FACUA-Consumidores en Acción por ofrecer un periodo de garantía inferior al mínimo legal de dos

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