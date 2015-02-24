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Expertos de la ONU rechazan la reforma antiterrorista y la Ley de Seguridad Ciudadana de España

Señalan que la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de "incitación y enaltecimiento" o "justificación" del terrorismo son excesivamente amplias e imprecisas.

Europa Press
España-24/02/2015
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Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han pedido este lunes a España que rechace dos proyectos de reforma legal que, a su entender, “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos».

«Confiamos en que Españ

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