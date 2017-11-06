Expira el plazo de 4 años fijado por ley para eliminar las barreras arquitectónicas y éstas aún existen
FACUA denuncia la falta de sensibilidad de muchos gobernantes hacia las personas con discapacidad y recuerda que el 4 de diciembre es la fecha que establece el RDL 1/2013 para la accesibilidad universal.
FACUA.org
España-06/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción insta a los ayuntamientos de toda España a tomarse en serio la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas y a adoptar medidas urgentes para acabar con ellas, al tiempo que recuerda que el plazo recogido en el Real Decreto Legislativo 1/201