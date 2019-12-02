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Extremadura aprueba crear un reglamento del agua para garantizar su calidad e igualar tarifas

FACUA Extremadura muestra su satisfacción ante una propuesta, presentada por Unidas Podemos, que recoge reivindicaciones históricas de la asociación.

FACUA.org
Extremadura-02/12/2019
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La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves 28 de noviembre una propuesta para instar a la Junta de la comunidad a elaborar un nuevo marco regulatorio del agua con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y homogeneizar sus tarifas. Presentada por el grupo Unidas Podemos, recoge r

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