Extremadura aprueba crear un reglamento del agua para garantizar su calidad e igualar tarifas
FACUA Extremadura muestra su satisfacción ante una propuesta, presentada por Unidas Podemos, que recoge reivindicaciones históricas de la asociación.
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Extremadura-02/12/2019
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La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves 28 de noviembre una propuesta para instar a la Junta de la comunidad a elaborar un nuevo marco regulatorio del agua con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y homogeneizar sus tarifas. Presentada por el grupo Unidas Podemos, recoge r