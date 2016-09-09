Facebook deberá pagar una multa de 15.900 euros en Argentina por no eliminar un perfil falso
Un usuario demandó a la red social por permitir la cuenta apócrifa y no avisar a los contactos, en buena medida, conocidos del demandante.
Europa Press
Internacional-09/09/2016
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El abogado de profesión del municipio argentino de Córdoba Enrique Novo le ganó una demanda a la red social Facebook y esta deberá pagar una multa de 270.000 pesos argentinos (unos 15.910 euros) debido a un perfil falso.
Hace tres años, Novo