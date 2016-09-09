Más noticiasLa red social indicó que la cuenta "no violaba las normas"

Facebook deberá pagar una multa de 15.900 euros en Argentina por no eliminar un perfil falso

Un usuario demandó a la red social por permitir la cuenta apócrifa y no avisar a los contactos, en buena medida, conocidos del demandante.

Europa Press
Internacional-09/09/2016
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El abogado de profesión del municipio argentino de Córdoba Enrique Novo le ganó una demanda a la red social Facebook y esta deberá pagar una multa de 270.000 pesos argentinos (unos 15.910 euros) debido a un perfil falso.

Hace tres años, Novo

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