FACUA aconseja a los afectados por la huelga de combustible de Barajas que reclamen a las aerolíneas
Los trabajadores de la empresa SIS, una de las que suministra carburante a los aviones en el aeropuerto madrileño, ha convocado paros parciales los jueves y sábados desde este 18 de julio.
FACUA.org
España-18/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Aena.
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a todos los usuarios que se vean afectados por la huelga de combustible en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que tienen derecho a reclamar compensaciones, la devolución del importe del billete o un vuelo