FACUA pide a Consumo que mejore la ley para prohibir incrementos de precios ante tragedias como la de Adamuz
Tras el último cambio introducido en la ley general para la defensa de los consumidores, para que las subidas resulten ilegales debe estar declarada la emergencia de protección civil.
FACUA.org
Córdoba-19/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción pide al Ministerio de Consumo que impulse la mejora en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para que estén prohibidas las subidas de precios aprovechando tragedias como la de Adamuz, que ha provocado la paralización del tráfico ferroviario de