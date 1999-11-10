FACUA advierte a los conductores de la existencia en el mercado de triángulos de señalización de peligro no homologados
Recomienda comprobar que los triángulos que se adquieran tengan la identificación de la homologación correspondiente tanto en el envase como en el catadióptrico rojo.
FACUA.org
España-10/11/1999
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