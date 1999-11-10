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FACUA advierte a los conductores de la existencia en el mercado de triángulos de señalización de peligro no homologados

Recomienda comprobar que los triángulos que se adquieran tengan la identificación de la homologación correspondiente tanto en el envase como en el catadióptrico rojo.

FACUA.org
España-10/11/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a los conductores de la necesidad de tomar precauciones en la adquisición de los triángulos portátiles de preseñalización de peligro. FACUA alerta a los consumid

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