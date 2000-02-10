FACUA advierte a los conductores de la venta de triángulos de señalización de peligro no homologados
Portar dispositivos falsos no exonera a los conductores del pago de las sanciones correspondientes.
FACUA.org
España-10/02/2000
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