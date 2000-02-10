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FACUA advierte a los conductores de la venta de triángulos de señalización de peligro no homologados

Portar dispositivos falsos no exonera a los conductores del pago de las sanciones correspondientes.

FACUA.org
España-10/02/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a los conductores de la necesidad de tomar precauciones en la adquisición de los triángulos portátiles de preseñalización de peligro. FACUA alerta a los consumid

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