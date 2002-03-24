FACUA advierte a los usuarios que pueden solicitar a su compañía telefónica no tener acceso a líneas 906
La Federación denuncia la existencia de numerosos fraudes y abusos en el sector y recuerda que desde el 23 de febrero los operadores están obligados a desconectar este tipo de llamadas si el cliente lo pide.
FACUA.org
España-24/03/2002
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Desde falsas ofertas de trabajo hasta páginas web gratuitas que suponen más de 60 euros la hora de conexión a Internet, pasando por videntes o regalos que acaban costando menos que la llamada que hay que realizar para confirmarlos. Estos son algunos de los ocho tipos de fraud