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FACUA advierte a Orange de que la subida de sus tarifas Canguro es ilegal para usuarios con permanencia

La oferta convergente de la empresa será dos euros más cara a finales de septiembre, sin respetar las condiciones acordadas por la empresa en los compromisos de permanencia.

FACUA.org
España-10/08/2015
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la ilegalidad de la subida de tarifas anunciada por Orange para su oferta convergente Canguro (en sus dos variedades, Ahorro y Sin Límite), que agrupa los servicios de telefonía fija, móvil e internet. La empresa ha comenzado a

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