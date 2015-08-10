FACUA advierte a Orange de que la subida de sus tarifas Canguro es ilegal para usuarios con permanencia
La oferta convergente de la empresa será dos euros más cara a finales de septiembre, sin respetar las condiciones acordadas por la empresa en los compromisos de permanencia.
FACUA.org
España-10/08/2015
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