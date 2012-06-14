FACUA advierte a Yoigo que las condiciones de permanencia de su nueva tarifa plana de llamadas son abusivas
Aplicar una penalización de hasta 100 euros resultará injusto y desproporcionado para numerosos clientes, por lo que ha instado al operador a que modifique el contrato.
FACUA.org
España-14/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ya reclamado al operador de telecomunicaciones Yoigo que modifique las condiciones de permanencia de su nueva tarifa plana de llamadas al considerar que resultan abusivas, vulnerando la legislación.
FACUA ha planteado a Yoigo que aplicar una penal