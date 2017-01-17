FACUA advierte de despachos de abogados que llegan a quedarse con todo el dinero de la cláusula suelo
Hacen que el usuario les ceda las costas y el 20% del importe recuperado, incluyendo en ocasiones una cláusula por la que el abogado se queda con la totalidad si no supera los 1.800 euros.
FACUA.org
España-17/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ante la avalancha de reclamaciones por la cláusula suelo y los gastos de formalización de las hipotecas, FACUA-Consumidores en Acción advierte de determinados bufetes de abogados que incurren en prácticas nada transparentes o establecen condiciones desproporcionadas. E