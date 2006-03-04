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FACUA advierte de la ilegalidad del nuevo recargo de Spanair en los billetes emitidos en papel

La Federación considera lamentable la pasividad del Ministerio de Sanidad y Consumo ante su denuncia por este tipo de irregularidades cometidas por las compañías aéreas, que suponen una cláusula abusiva contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-04/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el recargo adicional de 15 euros que Spanair ha comenzado a aplicar a todos los billetes emitidos en papel que también pueden comprarse por correo-e, con la que sigue la medida tomada por Iberia este enero, es una p

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