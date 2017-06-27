Nuestras accionesAnomalía detectada en el recubrimiento aplicado en una de las piezas

FACUA advierte de la llamada a revisión de varios modelos Mazda por un fallo en el portón trasero

En caso de cerrar o abrir el compartimento de forma brusca, el amortiguador del maletero puede romperse y sus piezas causar lesiones a las personas que se encuentren próximas al coche.

FACUA.org
España-27/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Mazda 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH), CX5 Y CX3 fabricados entre el 2 de octubre de 2007 y el 26 de diciembre de 2015 por problemas con el portón trasero.

En concreto, el fabricante ha detecta

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