FACUA advierte de la llamada a revisión de varios modelos Mazda por un fallo en el portón trasero

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Mazda 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH), CX5 Y CX3 fabricados entre el 2 de octubre de 2007 y el 26 de diciembre de 2015 por problemas con el portón trasero.

En concreto, el fabricante ha detecta