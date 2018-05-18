FACUA advierte de que el recibo de la luz del usuario medio ha subido un 3,9% en lo que va de mayo
"Tras 2 meses de bajadas, todo apunta a que la tendencia alcista ha vuelto para quedarse", apunta el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, que critica "la escandalosa inacción del Gobierno".
FACUA.org
España-18/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el recibo de la luz del usuario medio ha subido un 3,9% en lo que va de mayo con respecto a las tarifas semirreguladas correspondientes al PVPC de abril. El incremento en el precio de la energía consumida ha alcanzado el 5,4% en los dieci